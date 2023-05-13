Італія робить ставку на перемогу України, — Мелоні

Італія робитиме все можливе, щоб Україні не навʼязали несправедливий мир. Джорджа Мелоні також підтвердила, що її країна підтримує Формулу миру Зеленського та бажання України вступити в Євросоюз і НАТО.

Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні заявила, що Італія робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо надавати підтримку, зокрема військову, щоб Україна могла вступити в переговори з твердою позицією. Це важливо, тому що миру неможливо досягти позицією капітуляції", - заявила прем'єр-міністр після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Вона зазначила, що жодного несправедливого миру Україні не можна нав'язувати.

“Ми не будемо називати миром будь-яку річ, яка буде нагадувати нам агресію. Жоден несправедливий мир не може нав’язуватися країні, і кожна мирна угода повинна підтримуватися цим народом. Італія робитиме все можливе у цьому напрямі”, - сказала вона.

Мелоні підкреслила, що Італія продовжить працювати зі своїми основними союзниками для надання військової підтримки Україні.

Вона додала, що Італія підтримує дипломатичні рішення конфлікту і готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме це за необхідне для того, щоб розпочати перемовини.

Мелоні також підтвердила, що її країна підтримує Формулу миру з десяти пунктів президента Зеленського та бажання України вступити в Євросоюз і НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в Італії заявив, що на переговорах з лідерами цієї країни досягнуто суттєвих рішень щодо захисту українського неба.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою. Зокрема, президент подякував за комплексну допомогу, яку Україна отримує від Італії.