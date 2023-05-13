У суботу, 13 травня, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Vatikan News.

“Дякую за цей візит”, – сказав Папа, вітаючи президента України, на що він відповів: “Це велика честь”.

Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною. Папа запевнив у своїх постійних молитвах, що засвідчують його постійні прилюдні заклики, починаючи від лютого минулого року. Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення.

Пресслужба Престолу зазначає, що Папа підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.

Святіший Отець подарував бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, між якими – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої ввійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії.

Президент подарував Святішому Отцеві картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вірізблену на пластині бронежилета.

Зазначається, що це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Президентом України по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року.

Зі свого боку, президент України повідомив, що вдячний за особисту увагу Папи до трагедії мільйонів українців.

Володимир Зеленський також наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей.

“Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому”, - написав він.

Крім цього, президент попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором.

Також Володимир Зеленський розказав Папі про формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації.

Фото: Vatikan News

Фото: Vatikan News

Фото: Vatikan News

Два тижні тому, 27 квітня, Папа Франциск приймав у Ватикані прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля. Він передав Папі Римському фотоальбом із зафіксованими злочинами росіян. Голова уряду висловив сподівання на участь Ватикана в реалізації української формули миру, зокрема у поверненні депортованих.

Нагадаємо, сьогодні голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні заявила, що Італія робить ставку на перемогу України та продовжуватиме надавати військову підтримку. Італія робитиме все можливе, щоб Україні не навʼязали несправедливий мир. Джорджа Мелоні також підтвердила, що її країна підтримує Формулу миру Зеленського та бажання України вступити в Євросоюз і НАТО.