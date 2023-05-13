У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Ірпені відкрили модульне містечко, яке розраховане на півтори сотні людей

У містечку 12 будиночків по 3 квартири в кожному.

В Ірпені відкрили модульне містечко, яке розраховане на півтори сотні людей
Фото: Руслан Кравченко

В Ірпені відкрили нове модульне містечко для тих, хто втратив своє житло.

Про це повідомив у Телеграм начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"За участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фінляндія Яакко Лехтовірта, заступниці міністра Мінінфраструктури Наталії Козловської та голови Ірпенської громади Олександра Маркушина відкрили 12 будиночків по 3 квартири в кожному. В одній такій квартирі можуть проживати 4 людини. Усі роботи виконані українською стороною, а наші партнери з Фінляндії надали безпосередньо будиночки", - написав Кравченко.

Загалом містечко розраховане на 144 людини. Наразі туди переїде 141 людина, з яких 42 – діти. Зокрема, багатодітні родини, сім’ї загиблих, люди з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових. Усі вони – мешканці Ірпеня, які втратили свої домівки внаслідок війни.

Фото: Руслан Кравченко

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що українці подали 3 194 заяви про виплати за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies