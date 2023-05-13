У містечку 12 будиночків по 3 квартири в кожному.

В Ірпені відкрили нове модульне містечко для тих, хто втратив своє житло.

Про це повідомив у Телеграм начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"За участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фінляндія Яакко Лехтовірта, заступниці міністра Мінінфраструктури Наталії Козловської та голови Ірпенської громади Олександра Маркушина відкрили 12 будиночків по 3 квартири в кожному. В одній такій квартирі можуть проживати 4 людини. Усі роботи виконані українською стороною, а наші партнери з Фінляндії надали безпосередньо будиночки", - написав Кравченко.

Загалом містечко розраховане на 144 людини. Наразі туди переїде 141 людина, з яких 42 – діти. Зокрема, багатодітні родини, сім’ї загиблих, люди з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових. Усі вони – мешканці Ірпеня, які втратили свої домівки внаслідок війни.

Фото: Руслан Кравченко

Нагадаємо, що українці подали 3 194 заяви про виплати за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення.