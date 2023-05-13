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В Ірпені демонтували частину стіни будинку із графіті Бенксі

Зараз майбутню інсталяцію готують до транспортування.

В Ірпені демонтували частину стіни будинку із графіті Бенксі
Фото: ITV

В Ірпені Київської області демонтували частину стіни будинку, на якій знаходиться графіті Бенксі.

Про це повідомляє ITV.

“Шматок стіни із графіті Бенксі успішно демонтували з будинку на Северинівській в Ірпені”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз майбутню інсталяцію готують до транспортування.

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Будинок, де художник Бенксі залишив своє графіті, має серйозні пошкодження. Він не підлягає відновленню, через це його повністю зносять.

У грудні минулого року Ірпінська міська рада проголосувала  за надання художнику Бенксі звання почесного громадянина міста Ірпінь.

Нагадаємо, що на Київщині повідомлено про підозру за фактом замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі громадянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі.

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні, що виконані в Києві, Бородянці та в Ірпені.

А 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. На ній зображене одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

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