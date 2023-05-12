Миколайчук OPEN оголосив програму національного конкурсу

Чернівецький фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN вперше проведе національний конкурс. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

До програми конкурсу ввійшли 18 українських короткометражних фільми різних жанрів (ігрові, документальні та експериментальні), серед них ті, що матимуть перший фестивальний показ.

За словами організаторів фестивалю Олексія Гладушевського та Алекса Малишенка, вони не ставили собі за мету зібрати «зіркову» програму. Програму обирали за цікавістю теми та майстерністю авторів, тому в національному конкурсі фестивалю сусідять як уже відомі режисеи, так і початківці.

Переможців конкурсу обиратимуть глядацьким голосуванням. Автор чи авторка найкращої української короткометражної картини отримає від оргкомітету фестивалю грошовий приз у розмірі $500.

Фільми-учасники національного конкурсу:

«Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик (Україна / 2022 / 20’ / ігровий)

«Людина», реж. Хачатур Василян (Україна / 2022 / 14’ / ігровий)

«Сусід по кімнаті», реж. Євген Слупчук (Україна / 2023 / 10’ / ігровий)

«Територія», реж. Мішель Ладес (Україна / 2022 / 20’ / ігровий)

«Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський (Україна / 2022 / 21’ / документальний)

«Річниця», реж. Анна Гончарова (Україна / 2022 / 5’ / ігровий)

«Оператор Вікторія», реж. Анна Яценко (Україна / 2021 / 20’ / ігровий)

«ДОВКОЛА», реж. Флора Боровик (Україна / 2023 / 5’ / експериментальний)

«Це побачення!», реж. Надія Парфан (Україна / 2023 / 5’ / ігровий)

«Театральна», реж. Аліна Панасенко (Україна / 2022 / 16’ / ігровий)

«Ліс, ліс», реж. Марія Стоянова (Україна / 2022 / 9’ / документальний)

«Капітан Бровари», реж. Едуард Нечмоглод (Україна / 2023 / 17’ / ігровий)

«Оптика», реж. Олексій Новіков (Україна / 2022 / 26’/ ігровий)

«Джордан’96», реж. Катерина Лесик (Україна / 2022 / 15’ / ігровий)

«Поки тут тихо», реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко (Україна / 2022 / 17’ / докуфікшн)

«Маляр», реж. Сашко Святський (Україна / 2022 / 19’ / ігровий)

«Прокидаючись у тиші», реж. Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі (Німеччина, Україна / 2023 / 17’ / документальний)

«Наша Робосім’я», реж. Анастасія Тиха (Україна / 2022 / 19’ / документальний)

Уже традиційно Миколайчук OPEN обирає музу фестивалю; цього року організатори вшановують акторку Людмилу Єфименко та її видатну гру у фільмі Юрія Іллєнка «Легенда про Княгиню Ольгу» 1984 року. Цей фільм буде показано в день народження легендарного українського актора та режисера Івана Миколайчука — 15 червня.

Фільм «Легенда про княгиню Ольгу» вважається однією з вершин творчості Юрія Іллєнка. Через ідеологічні обмеження з боку радянської влади фільм був знятий російською мовою і не мав іншої версії довгі роки.

«Пояснювали це тим, що княгиня Ольга та князь Володимир не могли розмовляти українською, оскільки її тоді нібито не існувало. Тому фільм вийшов російською мовою. Коли ж в Україні з'явилися провідні кінотехнології, Юрій Іллєнко замислився, щоби зробити український дубляж. Однак, тоді не змогли знайти відповідне фінансування», — розповідає син режисера, український продюсер, голова Державного Агентства України з питань кіно у 2014-2019 роках Пилип Іллєнко. Сам він також зіграв роль у фільмі — князя Святослава в дитинстві.

Вже після смерті митця, у 2015 році, до 1000-річчя зі дня смерті Князя Володимира, прагнення режисера вдалося здійснити. На Миколайчук OPEN фільм покажуть саме в українському дубляжі.

Фільмом-закриттям фестивалю стане українська прем’єра фінського блокбастера «Незламність» (Sisu у міжнародному прокаті) режисера Ялмарі Хеландера. Сісу є одним із національних слів-символів Фінляндії. Воно позначає поєднання стійкості, наполегливості, сміливості в умовах, коли програш видається неминучим. Головний герой фільму втілює цю характеристику.

Події стрічки відбуваються у Фінляндії в 1944 році. Колишній військовий добуває золото в диких землях Лапландії. Дорогою до міста йому трапляється німецький каральний загін, який помічає його здобич. Щоби доставити її додому, незламному солдату доведеться подолати непростий шлях, навіть якщо це означатиме вбивство кожного нациста, який стане на заваді.

Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN пройде з 15 до 20 червня за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії. Фільмом-відкриттям стане стрічка Марисі Нікітюк «Я, Ніна», створена за мотивами біографії журналістки Яніни Соколової.