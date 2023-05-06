Фільм “Люксембург, Люксембург” увійшов до топ-10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності

Фото: Люксембург, Люксембург

Збори фільму перетнули позначку у 25,361 млн гривень, таким чином “Люксембург, Люксембург” увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

З 10-ї позиції “Люксембург, Люксембург” посунув стрічку “Секс і нічого особистого”.

У Держкіно нагадали, що у центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє.

У травні 2022 року фільм “Люксембург, Люксембург” став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом.

Нагадаємо, за три тижні на мультфільм “Мавка. Лісова пісня” було продано більше 640 тисяч квитків. Державне агентство України з питань кіно зазначило, що бокс-офіс склав 81 848 415 гривень.