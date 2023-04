Українсько-польська стрічка увійшла до конкурсу короткометражок Каннського фестивалю

До головного конкурсу короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю відібрали фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was).

Стрічка розповідає про один день зими 2023 року в Києві: Лера, яка майже рік живе в Берліні, повертається додому вперше після початку вторгнення. У Києві вона зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить цей день, занурюючись в рутину життя країни у війні.

Кадр з фільму "Як це було"

Крім "Як це було", до конкурсу потрапили ще 11 фільмів з Аргентини, Колумбії, Іспанії, США, Франції, Угорщини, Індонезії, Ісландії, Норвегії, Великої Британії. Переможця конкурсу короткометражних фільмів оголосять 27 травня.

Крім цього, у програмі Cannes ACID (Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження) покажуть повнометражну документальну стрічку польського режисера Мачека Хамели "Звідки куди" (In the Rearview). Цей фільм спільного виробництва Польщі, Франції та України (кінокомпанія "435 FILMS") роповідає про евакуацію після 24 лютого 2022. Українські біженці сідають в евакуаційний автобус і розповідають про те, що їм довелось пережити. За кермом автобуса – сам режисер, який везе своїх героїв подалі від війни. Минулого року він долучався як волонтер до перших евакуацій з польсько-українського кордону та з віддалених районів Чернігівщини та Донбасу.

Кадр із фільму "Звідки куди"

Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль має проходити з 16 до 27 травня. Однак головна профспілка енергетиків Франції погрожує припинити постачання електроенергії на знак протесту проти пенсійної реформи.