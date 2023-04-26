​Оголосили переможців сьомої Премії PinchukArtCentre 2022

На премію претендували 18 номінантів віком до 35 років.

Учора на урочистій церемонії у Києві оголосили переможців Премії PinchukArtCentre 2022. Головну премію отримала Дана Кавеліна з Мелітополя.

Про це музей повідомив у Facebook.

Зазначається, що на сьому Премію PinchukArtCentre Prize претендували 18 номінантів – художників і художниць та мистецьких колективів. Вік учасників – до 35 років. Серед них міжнародне журі обрало лауреата Головної премії та трьох Спеціальних премій. Володаря призу громадськості обрали відвідувачі виставки шляхом голосування. До цьогорічного журі входили: директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт Де Баре, українська мисткиня, письменниця і фотографка Євгенія Бєлорусець, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та кураторка Французького павільйону 58-ї Венеційської бієнале Марта Кірценбаум.

Володар Головної премії автоматично потрапляє до списку номінантів на Future Generation Art Prize – міжнародну премію в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.

Переможцями премії PinchukArtCentre 2022 стали:

головна премія – Дана Кавеліна (27, Мелітополь/Львів/Берлін);

спеціальні премії – Антон Саєнко (33, Суми/Київ), Катерина Лисовенко (33, Одеса/Київ), Ніколай Карабінович (34, Київ/Антверпен);

приз громадськості – Михайло Алексеєнко (32, Київ).

Виставка робіт під спільною назвою "Об'єднані" відкрилася у PinchukArtCentre у грудні минулого року та триватиме ще до 30 квітня.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Музей сучасного мистецтва PinchukArtCentre оголосив імена 20 номінанток та номінантів на Премію PinchukArtCentre 2022. Оголошення переможців мало відбутися у грудні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення церемонію відклали.