​Оголосили переможців сьомої Премії PinchukArtCentre 2022

Учора на урочистій церемонії у Києві оголосили переможців Премії PinchukArtCentre 2022. Головну премію отримала Дана Кавеліна з Мелітополя.
Про це музей повідомив у Facebook.
Зазначається, що на сьому Премію PinchukArtCentre Prize претендували 18 номінантів – художників і художниць та мистецьких колективів. Вік учасників – до 35 років. Серед них міжнародне журі обрало лауреата Головної премії та трьох Спеціальних премій. Володаря призу громадськості обрали відвідувачі виставки шляхом голосування. До цьогорічного журі входили: директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт Де Баре, українська мисткиня, письменниця і фотографка Євгенія Бєлорусець, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та кураторка Французького павільйону 58-ї Венеційської бієнале Марта Кірценбаум.
Володар Головної премії автоматично потрапляє до списку номінантів на Future Generation Art Prize – міжнародну премію в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.
Переможцями премії PinchukArtCentre 2022 стали:
- головна премія – Дана Кавеліна (27, Мелітополь/Львів/Берлін);
- спеціальні премії – Антон Саєнко (33, Суми/Київ), Катерина Лисовенко (33, Одеса/Київ), Ніколай Карабінович (34, Київ/Антверпен);
- приз громадськості – Михайло Алексеєнко (32, Київ).
Виставка робіт під спільною назвою "Об'єднані" відкрилася у PinchukArtCentre у грудні минулого року та триватиме ще до 30 квітня.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Музей сучасного мистецтва PinchukArtCentre оголосив імена 20 номінанток та номінантів на Премію PinchukArtCentre 2022. Оголошення переможців мало відбутися у грудні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення церемонію відклали.