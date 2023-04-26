Каннський кінофестиваль може пройти без світла

76-й Каннський фестиваль може відбутись без світла. Про це повідомило Суспільне з посиланням на видання Deadline.

У 2023 році Каннський кінофестиваль має проходити з 16 до 27 травня. Однак головна профспілка енергетиків Франції погрожує припинити постачання електроенергії як знак протесту проти пенсійної реформи.

"У травні робіть те, що вам подобається! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, тенісний турнір Ролан Гаррос, Авіньйонський фестиваль — всі вони можуть зануритися в темряву", — заявили в профспілці.

Профспілки оголосили "100 днів гніву" у відповідь на обіцянку президента Франції Еммануеля Макрона внести пропозиції щодо зміни трудового законодавства до середини липня. Згідно з реформою, офіційний пенсійний вік у Франції має зрости на два роки (до 64 років) до 2030 року, а період, протягом якого працівники повинні будуть сплачувати внески на соціальне страхування, щоб отримувати повну державну пенсію, збільшиться до 43 років.

Нагадаємо, 76-й Каннський фестиваль відкриє фільм «Фаворитка» (Jeanne du Barry) французької режисерки Майвенн. У цьогорічній програмі також нові фільми Мартіна Скорсезе, Веса Андерсона, Віма Вендерса.