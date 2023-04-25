Стали відомі фіналісти премії Drahomán Prize

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Став відомий короткий список номінантів на здобуття премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу за 2022 рік. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Фіналістами премії Drahomán Prize-2022 стали:

Марко Андрейчик / Mark Andryczyk (США) – перекладач з української мови на англійську. Номінований Ukrainian Research Institute at Harvard University із перекладом роману Володимира Рафеєнка «Мондеґрін. Пісні про смерть і любов» (Meridian Czernowitz, 2019) – Volodymyr Rafeyenko. Mondegreen: Songs about Death and Love (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2022). Від 2007 року керує програмою українських студій в Інституті Гаррімана Колумбійського університету, викладає українську літературу на кафедрі слов’янських мов і літератур. Від 2008 року організовує серію «Сучасна українська література» (Contemporary Ukrainian Literature Series), яка знайомить аудиторію Північної Америки з провідними літературними діячами України.

Ірина Дмитришин / Iryna Dmytrychyn (Франція) – перекладачка з української мови на французьку. Номінована видавництвом Les Édition Noir sur Blanc з перекладом роману Сергія Жадана «Інтернат» (Meridian Czernowitz, 2017) – Serhiy Jadan. L’internat (Les Édition Noir sur Blanc, 2022). Авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) у Парижі, керує проєктами, спрямованими на промоцію України, її культури та історії в Західній Європі.

Райна Христова Камберова (Болгарія) – перекладачка з української мови на болгарську. Номінована Посольством України в Республіці Болгарія з перекладом роману Любка Дереша «Культ» (Кальварія, 2001) – Любко Дереш. Култ (Ерго, 2021). Від 2001 року викладає українську мову в Софійському університеті. Наукові зацікавлення зосереджені в галузі лексикографії і лексикології, прагматики, теорії і практики перекладу, семантики, історії українсько-болгарських відносин. Перекладає українську художню літературу і публіцистику.

Разом із переліком фіналістів Капітула премії також оголосила імʼя володарки Спеціальної відзнаки. Нагороду «за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії» отримає Джованна Броджі (Італія) – перекладачка з української на італійську, дослідниця літератури Центральної та Східної Європи. На премію номінована видавництвом Voland з перекладом італійською мовою роману Сергія Жадана «Інтернат (Meridian Czernowitz, 2017) – Serhij Žadan. Il convitto (Voland, 2022), літературна редакторка – Марʼяна Прокопович. Джованна Броджі була професоркою славістики в університеті Урбіно (1972-1994) й університеті Мілана (1994-2014). Її інтереси охоплюють ренесансну та барокову літературу Центральної та Східної Європи, плюрилінгвізм, українську літературу домодерної доби та ХІХ ст. Нині вона є президенткою Італійської асоціації українознавчих студій (AISU).

Ім’я лауреата премії Drahomán Prize за 2022 рік оголосять під час урочистої церемонії, яка відбудеться у межах Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (25-28 травня 2023 року). Цьогоріч Україна є почесним гостем ярмарку.

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Вона покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Нагадаємо, премію Drahomán Prize за 2021 рік отримав польський перекладач Богдан Задура. Його номінували із перекладами творів Катерини Бабкіної, Василя Махна та Юрія Винничука.