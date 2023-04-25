Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
ГоловнаКультура

Стали відомі фіналісти премії Drahomán Prize

Переможця оголосять у травні на Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві.

Фото: УІ

Став відомий короткий список номінантів на здобуття премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу за 2022 рік. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Фіналістами премії Drahomán Prize-2022 стали:

  • Марко Андрейчик / Mark Andryczyk (США) – перекладач з української мови на англійську. Номінований Ukrainian Research Institute at Harvard University із перекладом роману Володимира Рафеєнка «Мондеґрін. Пісні про смерть і любов» (Meridian Czernowitz, 2019) – Volodymyr Rafeyenko. Mondegreen: Songs about Death and Love (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2022). Від 2007 року керує програмою українських студій в Інституті Гаррімана Колумбійського університету, викладає українську літературу на кафедрі слов’янських мов і літератур. Від 2008 року організовує серію «Сучасна українська література» (Contemporary Ukrainian Literature Series), яка знайомить аудиторію Північної Америки з провідними літературними діячами України.

  • Ірина Дмитришин / Iryna Dmytrychyn (Франція) – перекладачка з української мови на французьку. Номінована видавництвом Les Édition Noir sur Blanc з перекладом роману Сергія Жадана «Інтернат» (Meridian Czernowitz, 2017) –  Serhiy Jadan. L’internat (Les Édition Noir sur Blanc, 2022). Авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) у Парижі, керує проєктами, спрямованими на промоцію України, її культури та історії в Західній Європі. 

  • Райна Христова Камберова (Болгарія) – перекладачка з української мови на болгарську. Номінована Посольством України в Республіці Болгарія з перекладом роману Любка Дереша «Культ» (Кальварія, 2001) – Любко Дереш. Култ (Ерго, 2021). Від 2001 року викладає українську мову в Софійському університеті. Наукові зацікавлення зосереджені в галузі лексикографії і лексикології, прагматики, теорії і практики перекладу, семантики, історії українсько-болгарських відносин. Перекладає українську художню літературу і публіцистику.

Разом із переліком фіналістів Капітула премії також оголосила імʼя володарки Спеціальної відзнаки. Нагороду «за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії» отримає Джованна Броджі (Італія) – перекладачка з української на італійську, дослідниця літератури Центральної та Східної Європи. На премію номінована видавництвом Voland з перекладом італійською мовою роману Сергія Жадана «Інтернат (Meridian Czernowitz, 2017)  –  Serhij Žadan. Il convitto (Voland, 2022), літературна редакторка – Марʼяна Прокопович. Джованна Броджі була професоркою славістики в університеті Урбіно (1972-1994) й університеті Мілана (1994-2014). Її інтереси охоплюють ренесансну та барокову літературу Центральної та Східної Європи, плюрилінгвізм, українську літературу домодерної доби та ХІХ ст. Нині вона є президенткою Італійської асоціації українознавчих студій (AISU).

Ім’я лауреата премії Drahomán Prize за 2022 рік оголосять під час урочистої церемонії, яка відбудеться у межах Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (25-28 травня 2023 року). Цьогоріч Україна є почесним гостем ярмарку.

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Вона покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Нагадаємо, премію Drahomán Prize за 2021 рік отримав польський перекладач Богдан Задура. Його номінували із перекладами творів Катерини Бабкіної, Василя Махна та Юрія Винничука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies