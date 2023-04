Стали відомі фіналісти премії Drahomán Prize

Марко Андрейчик / Mark Andryczyk (США) – перекладач з української мови на англійську. Номінований Ukrainian Research Institute at Harvard University із перекладом роману Володимира Рафеєнка «Мондеґрін. Пісні про смерть і любов» (Meridian Czernowitz, 2019) – Volodymyr Rafeyenko. Mondegreen: Songs about Death and Love (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2022). Від 2007 року керує програмою українських студій в Інституті Гаррімана Колумбійського університету, викладає українську літературу на кафедрі слов’янських мов і літератур. Від 2008 року організовує серію «Сучасна українська література» (Contemporary Ukrainian Literature Series), яка знайомить аудиторію Північної Америки з провідними літературними діячами України.