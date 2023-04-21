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Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, - Мінкультури

Представники “руского міра” кидали у двері ножі. 

Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, - Мінкультури
Фото: Скріншот з відео

В.о. директора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Остапенко розповів про випадок вандалізма під час знаходження у Лаврі УПЦ МП.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“На відео - приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. 19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

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