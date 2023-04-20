Арво Пярт, Вікторія Польова: у Бучі пройде меморіальний концерт «Буча: Lacrimosa»

25 квітня у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного у Бучі відбудеться меморіальний концерт пам’яті всім жертвам воєнного злочину Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Національного будинку музики.

Колектив Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики виконає духовні твори видатних сучасних композиторів Арво Пярта (Естонія) та Вікторії Польової (Україна).

Програма:

Вікторія Польова. Кантата «No man is an island» («Немає людини, яка була б як острів») на текст Донна Джона.

Арво Пярт. «My heart’s in the highlands» («Моє серце в горах») на текст Роберта Бернза.

Вікторія Польова. «Bucha. Lacrimosa»

Арво Пярт. «Salve Regina»

Виконавці:

LIATOSHYNSKYI CAPELLA

Богдан Пліш / диригент

Солісти:

Назарій Пилатюк / скрипка

Тетяна Войнаровська / скрипка

Микола Іванов / альт

Тетяна Гречанівська / віолончель

Владислава Приймачук / мецо-сопрано

Роман Меліш / контратенор

Дмитро Таванець / орган

Початок події о 14.00, вхід вільний.

Перша меморіальна акція «Буча: Requiem», присвячена вшануванню пам’яті загиблих жителів і захисників міста-героя, відбулася у травні 2022 року. Подія проходила в приміщенні Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Звучала хорова та оркестрова музика Євгена Станковича, Ганни Гаврилець, Ігоря Тилика, Юрія Шевченка та Євгена Петриченка у виконанні музикантів Національного будинку музики.

Нагадаємо, у квітні 2022 з братської могили у Бучі ексгумували 73 тіла. Вбитих людей знайшли біля Храму Андрія Первозванного.