За перший квартал 2023 року Мінкультури видало близько тисячі дозволів на виїзд за кордон

Біля 300 звернувшихся отримали роз’яснення, що не так з документами.

За січень-березень 2023 року до Мінкультури надійшло понад 1 500 запитів для виїзду за кордон.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що за перші три місяці цього року його міністерство надало листи сприяння приблизно тисячі тих, хто звернувся за ними.

Крім того, біля 300 звернувшихся отримали роз’яснення, що не так з документами.

“Чимало людей, які повертаються, перед нами звітують. Чимало людей їздять вже не вперше, повертаються і роблять велику справу для України, але ми тільки зараз налагодили перелік інформації”, - зауважив міністр.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики не надало сприяння у виїзді за кордон Камерного хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів.