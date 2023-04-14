«Молодість» покаже одну з позаконкурсних програм у КINO42

Фото: МФК Молодість

З 19 квітня фестиваль «Молодість» показуватиме стрічки з позаконкурсної програми FORMA у київському кінотеатрі КINO42. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Програма FORMA об’єднує фільми, які висвітлюють гостросоціальні проблеми. Вона входить у програму альтернативного кіно фстивалю з 2018 року.

Усі фільми-учасники показів були представлені на минулорічному 51-му кінофестивалі, окрім стрічки Даана Баккера «Час із користю», українська прем’єра якої відбулась на 47-ій «Молодості», в перший рік існування програми FORMA.

Фото: МФК Молодість

Час із користю / 2017 / 90’

Режисер - Даан Баккер

19 квітня / 20:00

Кун зловживає м’ясом та молоком на родинному святі. Фотограф-любитель Стефаан вирушає у дивну подорож пам’ятними місцями. К’єлль подорожує у часі, щоб підвищити самооцінку. Карела викрадають прибульці, і він повертається мутантом. Паранойя Джефа заважає йому справити враження на тестя і тещу.

В 2017 році цей повнометражний дебют Баккера отримав нагороду MovieZone Роттердамського міжнародного фестивалю.

Фото: МФК Молодість

Наглядачі вічності / 2021 / 62’

Режисер - Арістотеліс Мараґос

26 квітня / 20:00

Містер Тумі маніакально рве папір, щоб тримати під контролем монстрів свого дитинства, але коли він прокидається посеред перельоту до Бостона і бачить, що більшість пасажирів зникли, він має протистояти паперовому кошмару, який загрожує порвати все на шматки.

В анімаційному фільмі «Наглядачі вічності» Арістотеліс Мараґос використав кадри з екранізації роману Стівена Кінґа «Четверта після опівночі» - мінісеріалу «Ланґольєри» 1995 року. Режисер роздрукував кадри з фільму й побудував сюжет своєї стрічки довкола боротьби з ними.

Фото: МФК Молодість

Справжні люди / 2022 / 84’

Режисерка - Кіт Заугар

03 травня / 20:00

Що може бути гірше за випускницю без роботи, хлопця і сенсу життя? Так і не стати випускницею. Райлі, американка з азійським корінням, старшокурсниця якогось нью-йоркського університету, бореться з молочницею, інфекцією сечових шляхів, нещодавнім розривом стосунків, расовою стигматизацією з боку так званих друзів, хвилею романтичних інтрижок із незацікавленими чоловіками і майбутнім, яке поставлене на паузу.

Картина «Справжні люди» неодноразово брала участь у світових фестивалях, серед яких Locarno International FilmFestival, Beijing International Film Festival, а в минулому році на Indie Memphis Film Festival Кіт Заугар, режисерка азійсько-американського походження, отримала почесну нагороду за свій ігровий фільм.

Фото: МФК Молодість

Пісні про кохання / 2021 / 90’

Режисер - Томаш Габовський

10 травня / 20:00

Щемкий чорно-білий фільм про молодого музиканта, який шукає свій життєвий шлях, та молоду офіціантку з чудовим голосом, яка намагається набратися сміливості, щоб виступати на сцені. Після випадкової зустрічі вони закохуються одне в одного і постають перед однаковим вибором між коханням і своїми прагненнями, між коханням та успіхом.

Соціально-психологічна драма є режисерським дебютом польського письменника, музиканта й продюсера Томаша Габовського. В основу сюжету покладено його власні переживання і спостереження, які поєднали з музикальним супроводом від композитора Каміля Голдена Кришака. Зйомки проходили у Варшаві. Прем'єрний показ відбувся у Польщі в 2021 році в межах масштабного фестивалю польского кіно в місті Ґдиня, де стрічка здобула перемогу в номінації “Найкращий мікробюджетний фільм”.

Фото: МФК Молодість

Ґран-Жете / 2022 / 105’

Режисерка - Ізабель Штевер

17 травня / 20:00

Надя віддалилася від свого маленького сина, щоб мати змогу зосередитися на балетній кар’єрі. Коли після багатьох років вона на сімейній вечірці зустрічає сина, який ріс із бабусею, між ними виникає симпатія, яка виходить далеко за рамки материнської любові.

Ця історія була знята за романом Анке Стеллінг «Fürsorge» (укр. «Турбота»). Драма «Ґран-жете» мала високі оцінки кінокритиків на Berlinale в 2022 році та отримала приз глядацьких симпатій секції «Панорама» серед ігрових фільмів. У стрічці режисерка Ізабель Штевер торкається теми, яку більшість вважає скандальною: інцестуальні відносини між матір’ю та сином.

Всі фільми демонструються мовою оригіналу із українськими субтитрами. Картини представить програмер КМКФ «Молодість» Віктор Глонь.

Нашадаємо, 51-й Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” відбувся в Києві 1-3 грудня 2022 у скороченому форматі. До того, у серпні, Національний конкурс 51-ї «Молодості» показали на Гамбурзькому кінофестивалі.