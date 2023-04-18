У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року

Він також викладає в російській академії музики ім. Гнесіних.

В українському міжнародному конкурс імені В. Горовиця, який через повномасштабне вторгнення РФ проходить у Женеві, бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін. Інформація про це міститься на офіційній сторінці конкурсу.

Фото: facebook.com/horowitzpianocompetition

Водночас, музикознавець та засновник радіо “Ісландія” Стас Невмержицький звернув увагу на те, що в 2014-2015 роках Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку, відродженому Путіним в 2013 році. Він також є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних.

Фото: facebook.com/stas.nevmerzhytskyi

Російський піаніст вже потрапив у півфінал українського конкурсу, на якому гратиме, зокрема, твори Рахманінова і Чайковського.

Наразі на прохання прокоментувати цю ситуацію представники конкурсу Горовиця не відповідають.

Міжнародний конкурс молодих піаністів ім. Горовиця, заснований у 1995 році, вшановує пам’ять видатного митця і легендарного піаніста Володимира Горовиця, який народився і навчався у Києві. Цьогоріч конкурс проходить у Женеві (Швейцарія), фінал змагань відбудеться 21 квітня у супроводі Оркестра романської Швейцарії.

На сайті конкурсу зазначено: “Новий формат проведення Конкурсу схвалений Міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком. Конкурс відкритий для музикантів усіх національностей.”