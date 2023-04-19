Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року

Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список книжок, що претендують на нагороду у 2023 році. Про це повідомило видання “Читомо”.
Букерівську премію вручають за перекладені англійською художні твори. Цьогоріч церемонія оголошення відбулась на Лондонському книжковому ярмарку. Фіналістів премії представила французько-марокканська письменниця, членкиня журі Лейла Слімані.
До короткого списку премії увійшло шість книжок:
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"Still Born" ("Все ще народжений") Ґвадалупе Неттель (Мексика), переклад — Розалінд Гарві;
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"Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’ (Кот-д’Івуар), переклад — Френк Вінн;
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"Time Shelter" ("Прихисток часу") Георгі Господинов (Болгарія), переклад — Анджела Родель;
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"The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде (Франція), переклад — Річард Філкокс;
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"Whale" ("Кит") Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад — Чі Янг Кім; Чхон Мьон Кван
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"Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар (Іспанія), переклад — Джулія Санчес.
Переможця буде оголошено на церемонії в лондонському Sky Garden 23 травня 2023 року.
Нагадаємо, український письменник Андрій Курков увійшов до довгого списку Букерівської премії-2023 із романом "Львівська гастроль Джимі Хендрікса”.