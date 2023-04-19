Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року

Міжнародна Букерівська премія оголосила короткий список книжок, що претендують на нагороду у 2023 році. Про це повідомило видання “Читомо”.

Букерівську премію вручають за перекладені англійською художні твори. Цьогоріч церемонія оголошення відбулась на Лондонському книжковому ярмарку. Фіналістів премії представила французько-марокканська письменниця, членкиня журі Лейла Слімані.

До короткого списку премії увійшло шість книжок:

"Still Born" ("Все ще народжений") Ґвадалупе Неттель (Мексика), переклад — Розалінд Гарві;

"Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’ (Кот-д’Івуар), переклад — Френк Вінн;

"Time Shelter" ("Прихисток часу") Георгі Господинов (Болгарія), переклад — Анджела Родель;

"The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде (Франція), переклад — Річард Філкокс;

"Whale" ("Кит") Чон Мен Кван (Південна Корея), переклад — Чі Янг Кім; Чхон Мьон Кван

"Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар (Іспанія), переклад — Джулія Санчес.

Переможця буде оголошено на церемонії в лондонському Sky Garden 23 травня 2023 року.

Нагадаємо, український письменник Андрій Курков увійшов до довгого списку Букерівської премії-2023 із романом "Львівська гастроль Джимі Хендрікса”.