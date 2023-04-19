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Комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври

Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври
Фото: Telegram/Tkachenko.UA

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Комісія МКІП в Лаврі продовжує працювати. Нею було здійснено огляд 3 -х пам’яток (2 національного, 1 місцевого значення). А саме – майна корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень. 

Вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.

Нагадаємо, минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

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