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Учора армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Донеччини, у Дружківці є влучання у лікарню

Є загиблі і поранені.

Учора армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Донеччини, у Дружківці є влучання у лікарню
Фото: Павло Кириленко

Учора російська армія 33 рази обстріляла Донецьку область: ворожих атак зазнали 14 населених пунктів. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще 13.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що серед іншого озброєння окупанти застосували проти мирного населення авіабомби та “Шахеди”.

“Російські війська атакували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов’янськ, Українськ, смт Велика Новосілка та Очеретине, села Бересток, Времівка, Карлівка, Новокалинове, Предтечине, Соловйове”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко

Знищені та пошкоджені 58 цивільних об‘єктів – 24 житлових будинки, 2 корпуси лікарні, 18 торговельних павільйонів, офіси, стоматологія, банк, кав’ярня, технікум, бізнес-центр, розважальний комплекс, виробнича будівля заводу, автомобілі.

По Авдіївці ворог вдарив 5 ракетами, поранено цивільного мешканця. Загалом місто зазнало 11 обстрілів. У Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджених багатоквартирних будинків.

Дві авіабомби окупанти скинули на Вугледар. Є поранені серед цивільного населення, пошкоджено багатоквартирний будинок. Під завалами можуть бути люди.

З артилерії армія РФ накрила Українськ. Поранено 8 людей, руйнувань зазнали 3 багатоквартирні будинки та 18 торговельних павільйонів. Внаслідок ворожих атак є поранений в Новокалиновому.

Фото: Павло Кириленко

На Слов’янськ окупаційні війська спрямували 2 ракети С-300 та “Шахеди”. Пошкоджені щонайменше 5 багатоквартирних будинків, приватна оселя та цівільна інфраструктура. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, сьогодні вночі, з 0:00 до 6:00, окупанти обстріляли Дружківку, Авдіївку та околиці Костянтинівки. У Дружківці, попередньо ракетою С-300, пошкоджено лікарню. В Авдіївці постраждав житловий сектор. В усіх випадках попередньо без жертв.

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Нагадаємо, за минулу добу російська армія обстріляла територію десяти областей України. Внаслідок атак ворога загинули четверо цивільних, ще 27 людей отримали поранення. 

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