Учора росіяни били по 112 населених пунктах України: загинули 4 людини, 27 отримали поранення

За минулу добу російська армія обстріляла територію десяти областей України. Внаслідок атак ворога загинули четверо цивільних, ще 27 людей отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Military media center з посиланням на Ситуаційний центр Міноборони.

Зазначається, що з різних видів озброєння (стрілецька зброя, міномети, ствольна та реактивна артилерія, ЗРК “С-300”, БПЛА, тактична авіація) ворог здійснив обстріли 112 населених пунктів.

“Підтверджено ураження 98 об’єктів інфраструктури. Попередньо загинуло 4 особи та 27 поранено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.