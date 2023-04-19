Епіцентр відкриває Антистрес хаб в Києві

Антистрес хаб розпочне роботу в рамках коворкінгу “Незламний хаб”, що розташований в столичному торговельному центрі Епіцентр біля станції метро “Почайна”. Мета створення хабу - допомогти людям впоратися з психологічним навантаженням, що виникло в умовах війни.

Вже 22 квітня тут стартує серія лекцій-практикумів, присвячена психологічній допомозі, стійкості та адаптації до реалій воєнного часу. Вони проходитимуть щосуботи і будуть торкатися методів зниження стресу, комунікацій про війну з дітьми та багатьох інших важливих тем. Відвідати ці лекції абсолютно безкоштовно зможуть всі охочі, пройшовши реєстрацію за посиланням.

“В умовах повномасштабної війни кожному з нас важливо зберігати спокій та психологічну стійкість. Проте накопичений стрес, тривожність, страх, біль та втома можуть вибити з сідла навіть найвитриваліших особистостей. Щоб допомогти українцям, які переживають психологічні складнощі або хочуть допомогти своїм близьким пройти важкий життєвий етап, ми вирішили відкрити Антистрес хаб, де проведемо серію зустрічей з спеціалістами в області психології”, - пояснює ідею проєкту керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю мережі Епіцентр Юлія Чудновець.

Цей проєкт компанія Епіцентр реалізує у партнерстві з Простором VQ, який заснувала продюсерка Тетяна Савченко. Це підтримуюча спільнота, що об’єднує людей за цінностями й енергією та є майданчиком для нетворкінгу бізнесу, психологів і активних громадян.

Перша лекція циклу пройде цієї суботи з 11:00 до 12:30 і буде присвячена мистецтву розмови під час війни. В ході лекції психотерапевт Антон Семенов докладно розповість про складнощі спілкування під час війни, алгоритми діалогу з травмованими людьми і тими, хто втратив близьку людину. Завдяки цій лекції слухачі також отримають практичні інструменти, які зможуть використовувати в повсякденному житті, навіть не маючи досвіду психотерапії.

У цей же день о 12:30 розпочнеться ще одна 1,5-годинна лекція на тему “Тіло і війна: які симптоми і про що вам сигналізують”. В рамках свого виступу спеціалістка з психосоматики Зоя Бігунова-Новікова познайомить слухачів із психосоматикою як методом, розповість про взаємодію тіла, психіки та розуму, проведе самодіагностику ефектів війни з присутніми, а також окреслить загальні способи самооцінки власного стану і самодопомоги.