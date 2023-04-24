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Колишнє посольство РФ пропонують перетворити на "Музей Московії"

Пропозицію висловив голова топонімічної комісії, історик Олександр Алфьоров.

Колишнє посольство РФ пропонують перетворити на "Музей Московії"
Фото: EPA

Київська міська рада розірвала договір оренди на земельну ділянку з посольством РФ у Києві. Про це повідомило “Суспільне”. Після цього голова експертної топонімічної комісії, історик Олександр Алфьоров запропонував на своїй сторінці у Facebook створити у приміщенні колишнього посольства "Музей Московії." 

“Там слід зробити Музей, - зазначив Алфьоров. - Але не музей окупації, не Визвольних змагань чи філію якого іншого музею. На мою думку там слід зробити «Музей РФ (московії)». Створити єдиний у всьому світі музей в якому буде правдива історія цієї держави.”

Алфьоров запропонував створити у музеї такі зали:

  • Корінні фіно-угорські народи ("хто вони такі підкорені Руссю "русьські люди");

  • Корінна культура, релігії, побут ("і про прийняття християнства у XII-XVI століттях і прекрасна лубочна культура");

  • Золота Орда та участь у ній московського улусу;

  • Становлення Московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";

  • Тоталітарна система Московії ("кріпацтво, розстріли, ув’язнення").

“Крутий інтерактивний музей, який пояснить реальну історію окупантів, - додав Алфьоров. - Різними мовами, з можливістю он-лайн відвідуванням. Музей, як наукова платформа для боротьби з міфами”.

Нагадаємо, громада села Ягідне на Чернігівщині хоче перетворити школу, де окупанти утримували мешканців протягом 27 діб у березні-квітні 2022, на музей російського концтабору.

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