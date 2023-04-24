Колишнє посольство РФ пропонують перетворити на "Музей Московії"

Київська міська рада розірвала договір оренди на земельну ділянку з посольством РФ у Києві. Про це повідомило “Суспільне”. Після цього голова експертної топонімічної комісії, історик Олександр Алфьоров запропонував на своїй сторінці у Facebook створити у приміщенні колишнього посольства "Музей Московії."

“Там слід зробити Музей, - зазначив Алфьоров. - Але не музей окупації, не Визвольних змагань чи філію якого іншого музею. На мою думку там слід зробити «Музей РФ (московії)». Створити єдиний у всьому світі музей в якому буде правдива історія цієї держави.”

Алфьоров запропонував створити у музеї такі зали:

Корінні фіно-угорські народи ("хто вони такі підкорені Руссю "русьські люди");

Корінна культура, релігії, побут ("і про прийняття християнства у XII-XVI століттях і прекрасна лубочна культура");

Золота Орда та участь у ній московського улусу;

Становлення Московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";

Тоталітарна система Московії ("кріпацтво, розстріли, ув’язнення").

“Крутий інтерактивний музей, який пояснить реальну історію окупантів, - додав Алфьоров. - Різними мовами, з можливістю он-лайн відвідуванням. Музей, як наукова платформа для боротьби з міфами”.

Нагадаємо, громада села Ягідне на Чернігівщині хоче перетворити школу, де окупанти утримували мешканців протягом 27 діб у березні-квітні 2022, на музей російського концтабору.