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Музей Києва покаже чумацькі ікони на рибі

В експозиції - єдина збережена в Україні історична ікона та сучасні зразки іконопису на рибі.

Фото: Музей Києва

28 травня Музей історії міста Києва відкриває виставковий проєкт «ІХТІС. Чумацька ікона на рибі». Про це повідомила пресслужба музея.

На виставці представлять єдиний збережений в Україні оригінал історичної  ікони на голові риби з фондів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». На початок ХХ століття було відомо про шість унікальних ікон на рибі, п’ять з яких написані на камбалі, одна – на голові сома. До нашого часу збереглися лише три з шести ікон, і тільки одна - на голові сома - залишилась в Україні, а дві – на камбалі – у 1906 р. були вивезені з с. Демки (Золотоніський район Черкаської обл.) до Російського етнографічного музею у Санкт-Петербурзі.

До експозиції увійдуть також врятовані з Херсонського обласного краєзнавчого музею сучасні зразки іконопису та живопису на рибі, створені мисткинею Оксаною Оснач.  За словами організаторів, виставка також розповість про побут та звички чумаків, і розкриє тему важливих економічних та соціокультурних зв’язків між регіонами України у XVIII-XIX ст. 

Назву виставки куратор Андрій Лопушинський пояснює так: «Слово ІХТІС або ж грецькою ІΧΘΥΣ перекладається як риба, але також розшифровується як скорочення за першими літерами фрази: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ – Ісус Христос Божий Син Спаситель. Власне, риба і є одним із перших символів Христа. Це робило її знаковою для чумацтва, а відтак і стало центральним образом виставки». 

Ікона на рибі —  важливий символ чумацтва. Її можна порівняти з похідними військовими іконами, відомими з середньовіччя. Чумаки могли возити із собою образи, виконані на традиційних матеріалах, але ікона на рибі була символічно пов’язана з їхнім способом життя, адже саме риба була другим товаром за значимістю після солі. Усі відомі місця виявлення ікон на рибі розташовані на відстані близько 100 км від Києва. Імовірно, традиція виготовлення таких чумацьких ікон була притаманна саме для Київщини, а створені тут ікони супроводжували чумаків до Криму та повертались із ними назад. 

Виставка триватиме до 30.07.2023.

Нагадаємо, в київській галереї The Naked Room триває персональна виставка художниці Катерини Лисовенко.

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