Національна спілка кінематографістів подала позов проти рішення Держкіно

Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну, оскаржуючи рішення Державного агентства України з питань кіно подовжити повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії. Про це повідомила юридична фірма Axon Partners, яка представляє інтереси Спілки кінематографістів.

Предметом позову є постанова Кабміну №203 від 07.03.2023, яку прийняли внаслідок звернення Держкіно щодо неспроможності провести конкурс для оновлення складу Ради з державної підтримки кінематографії через воєнний стан. Звернення підписала заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук; за словами юристів Axon Partners, вона не має відповідних повноважень. Юристи також зауважують, що постанова №203 суперечить Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, і що ані звернення, ані постанова не містять обгрунтувань, чому неможливо провести конкурс в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у лютому 2023, вже під час дії воєнного стану, Держкіно провело конкурс на посаду очільника Довженко-Центру. Перемогла Олена Гончарук, проте контракт із нею Держкіно досі не підписало. Вже після цього Держкіно відмовилось проводити конкурс членів Ради з державної підтримки кінематографії та подовжило термін дії попереднього складу, який кіноспільнота оскаржувала ще на етапі відбору. Проти подовження повноважень Ради з держпідтримки кінематографії виступили Українська кіноакадемія, Національна спілка кінематографістів України та Українська Гільдія Режисерів.