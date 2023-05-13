Понад 6 тис. дітей на окупованій Луганщині навчаються в українських школах

На окупованій частині Луганської області понад 6 000 дітей продовжують навчання онлайн в українській школі.

Про це повідомив Суспільному начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ці діти продовжують навчання з нами онлайн, і наші вчителі їх навчають. Так, не кожен день в них вдається вийти онлайн на навчання, тому що їх реально шукають. Ми щоденно отримуємо інформацію, що ходять, шукають, наших дітей", – сказав Лисогор.

За словами очільника ОВА, мешканець Луганщини йому розповів, що дитина навчається під ковдрою у навушниках.

"Там є інтернет, вони виходять, навчаються, але на них при цьому тиснуть, ловлять малих. Вони там шукають інші можливості, через інші месенджери заходити. Ловлять, вишукують, змушують дітей ходити в російську школу. А діти після цього можуть ще й проходити наші онлайн уроки”, – зазначив він.

Лисогор додав, що цього року є рішення про те, що діти, які закінчують 9-11 класи, отримають посвідчення.

На Луганщині російські окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти.

Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни штрафують батьків дітей, які навчаються онлайн в українських школах.

У школах окупованої Херсонщини загарбники ввели обов’язкові так звані “кадетські класи” починаючи з першого року навчання.