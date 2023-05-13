Під Маріуполем зафіксовано 9 прильотів по окупантах, - міська рада

Сьогодні ввечері під Маріуполем зафіксовано 9 прильотів по окупантах.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

“Бавовна в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантах! Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля с. Республіка”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району. Ймовірна велика кількість постраждалих, попередньо близько 50 вбитих окупантів.

Нагадаємо, сьогодні генерал Сирський повідомив, що ЗСУ рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Оборонна операція під Бахмутом продовжується.

Також нагадаємо, що за добу відбулось близько 40 бойових зіткнень з ворогом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.