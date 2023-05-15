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Президентські вибори в Туреччині: другий тур проведуть 28 травня

Явка виборців у країні склала 88,92%, за кордоном - 52,69%.

Президентські вибори в Туреччині: другий тур проведуть 28 травня
Фото: EPA/UPG

Голова Вищої виборчої комісії Ахмет Єнер оголосив про проведення другого туру виборів у Туреччині 28 травня, оскільки в першому жоден кандидат не отримав достатнього голосів для перемоги, повідомляє Anadolu Ajansı. За словами Єнера, явка виборців у Туреччині склала 88,92%, за кордоном - 52,69%.

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"Згідно з попередніми результатами, Реджеп Тайїп Ердоган отримав 49,51% голосів, Кемаль Киличдароглу — 44,88%, Сінан Оган — 5,17%, а Мухаррем Індже – 0,44% голосів", - сказав очільник турецького виборчкому.

Остаточні результати першого туру оголосять 19 травня.

Нагадаємо, 14 травня у Туреччині відбулися вибори нового президента і парламенту.

За попередніми підрахунками, чинний президент Реджеп Таїп Ердоган мав перевагу в понад 2 млн голосів, але цього недостатньо, щоб перемоги в першому турі. До цього він заявляв, що піде з посади, якщо програє вибори.

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