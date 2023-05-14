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У Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах, ЗМІ публікують перші результати

У Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах, ЗМІ публікують перші результати
Фото: segodnya.ua

У Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах президента і парламенту.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Gazete Duvar.

За підсумками підрахунку 15% бюлетенів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу – лише 37,40%, зазначають місцеві видання.

Після обробки даних із 21,3% урн Ердоган набирає 55,03% голосів, а Киличдароглу – 39%, уточнили журналісти.

Звідки ці дані – незрозуміло, адже закон забороняє публікувати дані раніше, ніж це зробить Верховна електоральна рада. Її сайт наразі не працює.

Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.

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Чинний президент Туреччини Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент - Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями "Народного альянсу". Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.

Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку "Альянс АТА" ("Альянс предків").

На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.

Нагадаємо, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube. Він також порадив росіянам тримати руки подалі від турецької держави.

Ердоган говорив, що піде з посади, якщо програє вибори.

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