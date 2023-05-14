Зеленський та український народ отримали премію імені Карла Великого

У Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім'ї".

У німецькому місті Аахен президент Володимир Зеленський отримав премію імені Карла Великого, присуджену йому та українському народові.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Федеральний канцлер Олаф Шольц, під час виступу на церемонії, заявив, що "Європа об'єднала український народ навколо президента Зеленського. Ми стоїмо разом, наша історія - продовжувати жити разом і в майбутньому".

Він зазначив, що "вперше премією нагороджується президент і український народ". За словами Шольца, "війна об'єднала європейські народи. У Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім'ї".

"Росія і Україна не є одним народом, Україна продемонструвала свою культуру та ідентичність", - заявив він.

Шольц додав, що "на агресію Росії відповідь однозначна - Європа стоїть єдиною та об'єднаною".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "президент Зеленський і народ України точно знають, за що вони борються".

"Я багато разів розмовляла із Зеленським у перші дні та тижні, але коли я дивилася йому в очі, я була схвильована його непохитною стійкістю... Я не можу уявити більших лауреатів премії, ніж Зеленський і народ України. Вони борються за нашу свободу і наші цінності", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що "наші дії сьогодні вирішують, яке обличчя матиме наша Європа в майбутньому. Впевненість і рішучість України надихають усіх нас. За 10 років народ України демонстрував свою рішучість на шляху до ЄС".

"Я впевнена, що Україна переможе і її мрія про місце серед європейських народів здійсниться", - додавла вона.

Міжнародна премія ім. Карла Великого - престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щорічно з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок у здійснення ідеалів, під якими заснована премія. Названа на честь Карла Великого, засновника Франкської імперії, який керував державою з Аахена. Традиційно вручається на свято Вознесіння на церемонії в Коронаційному залі ратуші Аахена.

Нагадаємо, Зеленський перебуває в Німеччині з візитом. Це його перша поїздка до ФРН за час повномасштабної війни. Раніше український президент був із офіційними візитами в США, Франції, Великій Британії, Брюсселі та Польщі.

Як писала газета Bild, премія імені Карла Великого має стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною.