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Польська залізниця з 1 червня запускає додаткові рейси в Україну

Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців додому.

Польська залізниця з 1 червня запускає додаткові рейси в Україну
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну з Варшави до Рави-Руської.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (Львівська обл.). Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців із польської столиці додому. Також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Щодня в обох напрямках курсуватиме поїзд, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Східна" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна - о 16:00. Прибуття до Рави-Руської - о 20:15 (за київським часом).

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"З Варшави поїзд прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці", - сказано в повідомленні.

Нагажаємо, більшість українців вважає, що до країни повернеться половина та більше з тих, хто виїхали після початку повномасштабної війни.

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