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Зеленський зустрівся із членами Кабінету з питань безпеки Німеччини

Під час зустрічі президент також обговорив питання поставок західних винищувачів.

Зеленський зустрівся із членами Кабінету з питань безпеки Німеччини
Фото: Офіс президента

У межах сьогоднішнього візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН.

Про це повідомляє пресслужба президента.

До зустрічі з українським президентом, участь у якій узяв також федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися:

  • віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек;
  • міністр закордонних справ Анналена Бербок;
  • міністр оборони Борис Пісторіус;
  • міністр фінансів Крістіан Лінднер;
  • міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце;
  • міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Зеленський наголосив, що такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами. Під час зустрічі Зеленський ознайомив членів Кабінету з питань безпеки ФРН із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, після чого наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї.

Крім того, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі президент також обговорив питання поставок західних винищувачів.

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Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Під час свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.

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