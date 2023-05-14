Зеленський зустрівся із членами Кабінету з питань безпеки Німеччини

Під час зустрічі президент також обговорив питання поставок західних винищувачів.

У межах сьогоднішнього візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН.

Про це повідомляє пресслужба президента.

До зустрічі з українським президентом, участь у якій узяв також федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися:

віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек;

міністр закордонних справ Анналена Бербок;

міністр оборони Борис Пісторіус;

міністр фінансів Крістіан Лінднер;

міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце;

міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Зеленський наголосив, що такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами. Під час зустрічі Зеленський ознайомив членів Кабінету з питань безпеки ФРН із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, після чого наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї.

Крім того, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі президент також обговорив питання поставок західних винищувачів.

Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Під час свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.