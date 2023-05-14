Зеленський подякував Німеччині за рекордний пакет військової допомоги

Президент перебуває з візитом у Німеччині.

Президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це президент написав у Телеграмі.

"Дякую Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя й наближають нас до перемоги. Німеччина – надійний союзник. Разом наближаємо мир", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Вчора уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.