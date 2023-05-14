Окупанти обстріляли село у Запорізькій області, п'ятеро поранених

Росіяни у неділю, 14 травня, обстріляли село Приморське у Запорізькій області, 5 людей поранені.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок обстрілу «Градами» села Приморське (Василівський район Запорізької області - ред.) постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок. Також росіяни обстрілюють Приморську середню школу. Відомо, що поранення отримали троє цивільних та водій швидкої", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що у неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Двоє людей поранені.