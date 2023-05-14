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Цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою, - Зеленський

Президент зробив цю заяву після спілкування з канцлером Шольцем.

Цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою, - Зеленський
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.

Про це він сказав у неділю, 14 травня, на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні.

"Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними. Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою", – сказав Зеленський. 

Зеленський також заявив, що вірить в успіх домовленості про постачання Україні західних винищувачів.

"Частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього (постачання літаків, – Ред.).  Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо", – сказав Зеленський.

Фото: EPA

Фото: EPA

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Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Вчора уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро. Президент Зеленський подякував Німеччині за допомогу.

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