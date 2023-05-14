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Росіяни вбили в Україні 481 дитину

Понад 970 отримали поранення.

Росіяни вбили в Україні 481 дитину

Унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ більше ніж 1452 дитини постраждали в Україні, 481 дитина загинула.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Facebook.

"Станом на ранок 14 травня більше ні 1452 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 481 дитина загинула та понад 971 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 458, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 97, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 69, Луганській - 66.

13 травня російські війська обстріляли місто Костянтинівка. Внаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина. Двоє дітей віком 15 та 16 років отримали поранення. Також 13 травня через обстріл с. Хатнє Харківської області було травмовано 16-річного хлопця.

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Нагадаємо, що поліцейські вивезли останню дитину, яка лишалася у селі Хромове у Бахмутській громаді.

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