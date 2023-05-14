Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)

Сьогодні вночі ворог знову атакував Тернопільську область крилатими ракетами, пошкоджено дачні будинки, цивільні торгові та господарські обʼєкти і вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини.О 05.00 год зафіксованою приліт крилатих ракет”, − зазначив він.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.Пожежу, яка виникла на місці − одразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти.

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста, поранені двоє людей.

Також вибухи було чути на околицях Києва – в КМВА повідомили про роботу ППО.