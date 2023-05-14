У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)

Жертв немає.

Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Фото: Офіс президента

Сьогодні вночі ворог знову атакував Тернопільську область крилатими ракетами, пошкоджено дачні будинки, цивільні торгові та господарські обʼєкти і вантажні автомобілі.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини.О 05.00 год зафіксованою приліт крилатих ракет”, − зазначив він.

Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків.Пожежу, яка виникла на місці − одразу ліквідували.

Підписуйтесь на наш Google News

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.

Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти.

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста, поранені двоє людей.

Також вибухи було чути на околицях Києва – в КМВА повідомили про роботу ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies