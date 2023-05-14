У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку

У Міністерстві оборони України заявили, що Росія запускає по Україні ракети в той час, поки Європа на Євробаченні святкує єдність музики та світла.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Twitter.

"Точно в той же час, коли Європа святкує єдність музики і світла на пісенному конкурсі Євробачення, Росія запускає крилаті ракети по Україні, що протистоїть темряві", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста. Поранені двоє людей.

Також вибухи було чути на околицях Києва – в КМВА повідомили про роботу ППО. Окрім того, про вибухи на Харківщині поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після 00:00 неділі почалися відбої повітряної тривоги.