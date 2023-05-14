Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку

Під час Євробачення РФ обстрілює ракетами Україну.

У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
Уламки ракети, ілюстративне фото
Фото: Telegram/Ігор Табурець

У Міністерстві оборони України заявили, що Росія запускає по Україні ракети в той час, поки Європа на Євробаченні святкує єдність музики та світла.

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Twitter.

"Точно в той же час, коли Європа святкує єдність музики і світла на пісенному конкурсі Євробачення, Росія запускає крилаті ракети по Україні, що протистоїть темряві", – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, у суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста. Поранені двоє людей.

Також вибухи було чути на околицях Києва – в КМВА повідомили про роботу ППО. Окрім того, про вибухи на Харківщині поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після 00:00 неділі почалися відбої повітряної тривоги. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies