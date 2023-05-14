Сили оборони ліквідували ще 620 російських військових

Знищено також 5 танків, 18 ББМ та 21 артилерійську систему Росії.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

танки ‒ 3756 (+5) од,

бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18) од,

артилерійські системи – 3116 (+21) од,

РСЗВ – 562 (+1) од,

засоби ППО ‒ 314 (+0) од,

літаки – 308 (+0) од,

гелікоптери – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),

крилаті ракети ‒ 970 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ потерпіли крах винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35. Літаки летіли бомбити Чернігівську область.