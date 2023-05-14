Сили оборони ліквідували ще 620 російських військових

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танки ‒ 3756 (+5) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18) од,
- артилерійські системи – 3116 (+21) од,
- РСЗВ – 562 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
- літаки – 308 (+0) од,
- гелікоптери – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 404 (+2).
Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ потерпіли крах винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35. Літаки летіли бомбити Чернігівську область.