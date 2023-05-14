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Сили оборони ліквідували ще 620 російських військових

Знищено також 5 танків, 18 ББМ та 21 артилерійську систему Росії.

Сили оборони ліквідували ще 620 російських військових

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

  • танки ‒ 3756 (+5) од, 
  • бойові броньовані машини ‒ 7325 (+18) од, 
  • артилерійські системи – 3116 (+21) од, 
  • РСЗВ – 562 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
  • літаки – 308 (+0) од, 
  • гелікоптери – 294 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6018 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2).

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Нагадаємо, вчора у Брянській області РФ потерпіли крах винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-35. Літаки летіли бомбити Чернігівську область.

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