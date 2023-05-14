За тиждень ЗСУ знищили 4450 російських солдатів

За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.
Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника на 08-14.05 орієнтовно склали:
- особового складу 4450 осіб ліквідовано,
- танків - 33 од.,
- бойових броньованих машин - 77 од.,
- артилерійських систем - 106 од.,
- РСЗВ - 8 од.,
- засобів ППО - 8 од,
- літаків - 0 од.,
- вертольотів - 0 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124,
- крилатих ракет - 23,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 66 од,
- спеціальної техніки - 24.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.