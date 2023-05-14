За тиждень ЗСУ знищили 4450 російських солдатів

Також ЗСУ вдалося ліквідувати 469 одиниць техніки і 124 БПЛА.

За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника на 08-14.05 орієнтовно склали:

особового складу 4450 осіб ліквідовано,

танків - 33 од.,

бойових броньованих машин - 77 од.,

артилерійських систем - 106 од.,

РСЗВ - 8 од.,

засобів ППО - 8 од,

літаків - 0 од.,

вертольотів - 0 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124,

крилатих ракет - 23,

кораблів/катерів - 0 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 66 од,

спеціальної техніки - 24.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.