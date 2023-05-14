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За тиждень ЗСУ знищили 4450 російських солдатів

Також ЗСУ вдалося ліквідувати 469 одиниць техніки і 124 БПЛА.

За тиждень ЗСУ знищили 4450 російських солдатів
Фото: Скріншот з відео

За тиждень з 8 по 14 травня українські військові ліквідували 4450 російських солдатів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Також ЗСУ вдалося знищити 469 одиниць техніки, 23 ракети і 124 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника на 08-14.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 4450 осіб ліквідовано,
  • танків - 33 од.,
  • бойових броньованих машин - 77 од.,
  • артилерійських систем - 106 од.,
  • РСЗВ - 8 од.,
  • засобів ППО - 8 од,
  • літаків - 0 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124,
  • крилатих ракет - 23,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 66 од,
  • спеціальної техніки - 24.

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Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 198 880 окупантів, за минулу добу російська армія позбулася 620 військових.

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