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У депутатки Київради Ар'євої на два місяці вилучили права, - прокуратура

Водійські права депутатка має здати слідчому.

У депутатки Київради Ар'євої на два місяці вилучили права, - прокуратура
Фото: Фейсбук Ярини Ар’євої

У підозрюваної в ДТП депутатки Київради Ярини Ар'євої суд вилучив посвідчення водія.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“За клопотанням Київської міської прокуратури суд на 2 місяці обмежив право керування транспортним засобом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради”, - йдеться у повідомленні.

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Таке рішення виніс Шевченківський районний суд Києва.

Ар'єва має здати посвідчення водія на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.

Нагадаємо, Київська прокуратура покроково відтворила картину дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 листопада 2022 року, за участю депутатки Київради Ярини Ар'євої.

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