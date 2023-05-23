Прокуратура підозрює депутатку Київради від "ЄС" Ар’єву “у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння”

Сама депутатка вважає, що це дискредитація з боку правоохоронних органів через її діяльність проти УПЦ МП.

Прокуратура повідомила про підозру депутатці Київської міськради “у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння”.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження”, – повідомила прокуратура.

Правоохоронці зазначають, що потерпіла зазнала перелому плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломів кінцівок, закритої черепно-мозкової травми та інших ушкоджень.

Сьогодні, 23 травня, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб з 20:00 до 06:00. Прокуратура буде оскаржувати це рішення суду.

Пізніше депутатка Київради від “Європейської солідарності” Ярина Ар’єва, донька народного депутата від ЄС Володимира Ар’єва, написала пост, у якому прокоментувала цю ситуацію.

Вона наголосила, що ДТП сталось під час “блекауту” 27 листопада минулого року у столиці. За її словами, постраждала жінка “раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів”.

“Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через пів року. Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація”, – написала депутатка.

Нагадаємо, раніше обвинувачений у хабарництві депутат Київради Владислав Трубіцин ("Слуга народу") не зʼявився за судове засідання. Ніхто з учасників не зміг пояснити, де він, а телефон депутата виявився поза зоною досяжності.

Трубіцин був затриманий ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. Трубіцин, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів".

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК. Трубіцину обрали перебування під вартою з альтернативою застави у понад 14 млн гривень, і за нього цю суму сплатили.

Після оголошення підозри Трубіцин призупинив членство в "Слузі народу".