Російські окупанти відкрили дві адмінсправи проти кримського правозахисника Джеппарова

Росіяни в тимчасово окупованому Криму порушили проти правозахисника Абдурешита Джеппарова дві нові справи про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє ZMINA з посиланням на джерела у Криму.

Окупанти інкримінують Джеппарову дискредитацію російської армії та зловживання свободою інформації.

Зазначається, що обидві адмінсправи мають сфальсифіковані протоколи, які російські силовики склали без присутності Джеппарова.

“Суть обвинувачень полягає в тому, що правозахисник начебто адмініструє сторінку ініціативи “Qırım Gayesi” (“Кримська ідея”) яка публікує огляди порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та оперативні повідомлення про порушення прав людини на території півострова”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Джеппаров відкидає ці обвинувачення, і зазначає, що вже довгий час не має до цієї правозахисної ініціативи жодного стосунку. Тим більше він не адмініструє сторінку Qırım Gayesi, яка оновлювалася під час його адмінарештів протягом останнього року.

Як раніше повідомлялось, зранку 25 квітня російські силовики в окупованому Криму прийшли з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і затримали його.

Після цього окупаційна влада у Криму відправила під арешт на 12 діб кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.