Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Історикиня Тетяна Пастушенко: “Сучасна війна в Україні має вплинути на інтерпретацію подій Другої світової”
Історикиня Тетяна Пастушенко: “Сучасна війна в Україні має вплинути на інтерпретацію подій Другої світової”
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти відкрили дві адмінсправи проти кримського правозахисника Джеппарова

Йому інкримінують дискредитацію російської армії та зловживання свободою інформації.

Російські окупанти відкрили дві адмінсправи проти кримського правозахисника Джеппарова
Фото: Макс Требухов

Росіяни в тимчасово окупованому Криму порушили проти правозахисника Абдурешита Джеппарова дві нові справи про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє ZMINA з посиланням на джерела у Криму.

Окупанти інкримінують Джеппарову дискредитацію російської армії та зловживання свободою інформації.

Зазначається, що обидві адмінсправи мають сфальсифіковані протоколи, які російські силовики склали без присутності Джеппарова.

Підписуйтесь на наш Google News

“Суть обвинувачень полягає в тому, що правозахисник начебто адмініструє сторінку ініціативи “Qırım Gayesi” (“Кримська ідея”) яка публікує огляди порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та оперативні повідомлення про порушення прав людини на території півострова”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Джеппаров відкидає ці обвинувачення, і зазначає, що вже довгий час не має до цієї правозахисної ініціативи жодного стосунку. Тим більше він не адмініструє сторінку Qırım Gayesi, яка оновлювалася під час його адмінарештів протягом останнього року.

Як раніше повідомлялось, зранку 25 квітня російські силовики в окупованому Криму прийшли з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і затримали його.

Після цього окупаційна влада у Криму відправила під арешт на 12 діб кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies