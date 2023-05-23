Реєстр збитків від російської агресії запрацює із серпня

Реєстр включатиме заявки всіх постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках.

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, запрацює із серпня цього року.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресцентр відомства.

«Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів», – зазначила посадовець.

У Мін'юсті кажуть, що нині триває процедура створення органів міжнародної організації (реєстру збитків), це, зокрема: Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включатиме заявки до самого реєстру; Конференція учасників сторін, що призначатимуть виконавчого директора та ухвалюватимуть правила та процедури роботи Реєстру збитків.

«Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін», – розповіла заступниця очільника Мін’юсту.

Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А вже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків, розповіли у відомстві.

«Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації», – зазначила Мудра.

Нагадаємо, що на саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.