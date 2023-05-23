Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
ГоловнаСуспільствоВійна

Реєстр збитків від російської агресії запрацює із серпня

Реєстр включатиме заявки всіх постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. 

Реєстр збитків від російської агресії запрацює із серпня
Фото: Андрій Єрмак

Міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією Україні, запрацює із серпня цього року.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, інформує пресцентр відомства.

«Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов’язуючих документів», – зазначила посадовець.

У Мін'юсті кажуть, що нині триває процедура створення органів міжнародної організації (реєстру збитків), це, зокрема: Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків; Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включатиме заявки до самого реєстру; Конференція учасників сторін, що призначатимуть виконавчого директора та ухвалюватимуть правила та процедури роботи Реєстру збитків.

«Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін», – розповіла заступниця очільника Мін’юсту.

Реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А вже наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків, розповіли у відомстві.

«Плануємо, щоб на повну Реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації», – зазначила Мудра.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що на саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies