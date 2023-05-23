Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща готова підготувати до 30 тис. українських військових

Віцепрем’єр Польщі обговорив з міністром оборони ФРН створення хабу для ремонту танків.

Польща готова підготувати до 30 тис. українських військових
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час навчань польських екіпажів на танках Abrams
Фото: EPA/UPG

Варшава готова підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців. Оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС заявив віцепрем’єр Маріуш Блащак, передає Укрінформ.

"Ми готові підготувати 30 тис. військових, цей процес відбувається дуже справно", – зазначив Блащак.

Віцепрем’єр Польщі також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони ФРН Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які експлуатуються в Україні. За його словами, в цьому контексті є "певні виклики", але він переконаний, що їх буде успішно подолано. Блащак також поінформував, що незабаром Пісторіус відвідає Польщу, відтак сторони матимуть можливість обговорити деталі щодо створення хабу.

Блащак також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Блащак зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що "у дуже стислі строки" буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

За його словами, Єврокомісія володіє відповідними фондами для здійснення інвестицій в розширення виробничих потужностей оборонних підприємств. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні вже підготувала 15 тисяч солдатів Збройних сил України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies