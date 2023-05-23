Польща готова підготувати до 30 тис. українських військових

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час навчань польських екіпажів на танках Abrams

Варшава готова підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців. Оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС заявив віцепрем’єр Маріуш Блащак, передає Укрінформ.

"Ми готові підготувати 30 тис. військових, цей процес відбувається дуже справно", – зазначив Блащак.

Віцепрем’єр Польщі також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони ФРН Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які експлуатуються в Україні. За його словами, в цьому контексті є "певні виклики", але він переконаний, що їх буде успішно подолано. Блащак також поінформував, що незабаром Пісторіус відвідає Польщу, відтак сторони матимуть можливість обговорити деталі щодо створення хабу.

Блащак також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Блащак зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що "у дуже стислі строки" буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

За його словами, Єврокомісія володіє відповідними фондами для здійснення інвестицій в розширення виробничих потужностей оборонних підприємств.

Нагадаємо, що місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні вже підготувала 15 тисяч солдатів Збройних сил України.