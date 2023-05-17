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Декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, підписали 40 країн, – Шмигаль

Декларація була підписана на саміті Ради Європи.

Декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, підписали 40 країн, – Шмигаль
Скріншот відео
Фото: Денис Шмигаль

На саміті Ради Європи представники 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Проукраїнська коаліція міцна та єдина у боротьбі за справедливість та притягнення агресора до відповідальності”, – зазначив голова уряду.

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Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою прибув в Ісландію на дводенний саміт Ради Європи.

Основна увага саміту приділяється війні РФ проти України та досягненню справедливості для жертв російської агресії. Зокрема, основним питанням на порядку денному саміту є створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, поруч із "підтвердженням важливості основних цінностей Ради Європи".

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