Уночі Приватбанк тимчасово припинить роботу інтернет-банкінгу

Приват24 не буде працювати з 01:00 до 04:00.

У ніч на 14 травня Приватбанк тимчасово припинить роботу інтернет-банкінгу через планові регламентні роботи у Приват24.

Про це банк повідомив у Facebook.

“Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через Приват24, візьміть до уваги інтервал проведення робіт”, – ідеться в повідомленні.

Також у Приватбанку порадили спланувати перекази та оплати через Приват24 завчасно або відкласти до ранку.

Нагадаємо, вдень у суботу 29 квітня у Приватбанку стався збій. Користувачі повідомили, що мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки. Протягом кількох годин проблема була вирішена.