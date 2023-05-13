USAID надасть 1,5 млн доларів грантів українським експортним альянсам для просування продукції на міжнародних ринках

У межах програми передбачено надання близько 15 грантів обсягом від $35 тис. до $150 тис. Приймання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Грантова підтримка для експортних альянсів зміцнить потенціал українських підприємств, підштовхне їх об'єднуватися заради спільних цілей підкорення нових ринків", - наводяться в повідомленні слова менеджера проєктів USAID Наталії Петрової.

У межах програми передбачено надання близько 15 грантів обсягом від $35 тис. до $150 тис. Приймання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року. З огляду на значний інтерес, прийом і розгляд заявок відбуватиметься поетапно 30 червня і 30 вересня 2023 року.

У Мінекономіки додали, що метою грантової програми є підтримка підприємств, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Ініціатива реалізується в партнерстві з Офісом із розвитку підприємництва та експорту і національним проєктом "Дія.Бізнес".

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Однак ця програма USAID відкрита до заявок на підтримку інших секторів, що відповідають критеріям відбору.

КЕУ підтримує стартапи, а також малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розвитку спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі.

Ключовим інструментом реалізації програми USAID КЕУ є грантова програма нацмасштабу з бюджетом 12,5 млн доларів на 2018-2023 роки.

Нагадаємо, USAID виділяють 20 млн доларів для посилення нагляду за допомогою Україні. Ці гроші допоможуть зробити український бюджет більш прозорим.

У квітні Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій. Прем’єр-міністр України обговорив з представниками USAID економічне відновлення країни.