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Україна отримала 132 млн доларів від Світового банку для агросектору

Позику надано в рамках програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Україна отримала 132 млн доларів від Світового банку для агросектору
Фото: EPA/UPG

Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.

“Вдячні Світовому банку за надане фінансування. Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України”, - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше у цьому місяці Світовий банк надав Україні 189,32 млн євро позики. Ці кошти будуть витрачені на першочергові соціальні видатки бюджету.

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