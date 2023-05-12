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ТЕЦ і ТЕС України зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9"

Регіонам дадуть компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення переселенців у будівлях державної та комунальної власності.

ТЕЦ і ТЕС України зможуть скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9"
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення програми пільгового кредитування "5-7-9".

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер нею зможуть скористатися ТЕЦ і ТЕС, щоби відновити обладнання, пошкоджене через бойові дії.

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Крім того, КМУ готує пілотні проєкти для децентралізації енергосистеми і шукає ресурси та можливості, аби зробити все вчасно до наступного опалювального сезону.

Прем'єр додав, що на Харківщині та ще в чотирьох регіонах розпочали реконструкцію об’єктів та мереж теплопостачання. Також областям виділять коштив на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення переселенців у будівлях державної та комунальної власності. 

"Виділяємо на це чергові 220 млн гривень. Допомагаємо тим, хто допомагає українцям, які вимушено покинули домівку через війну", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Кабінет Міністрів у межах державної програми "5-7-9" відновить пільгове кредитування і для аграріїв.

Тим часом через нещодавні ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. У Міненергетики повідомили, що для того, аби підготуватися до наступної зими, доведеться підвищити тарифи на електроенергію. Вразливим категоріям населення надаватимуть допомогу, щоб люди могли сплачувати за електроенергію.

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