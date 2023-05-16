Денис Шмигаль прибув в Ісландію на саміт Ради Європи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з урядовою командою прибув в Ісландію, де планує взяти участь у дводенному саміті Ради Європи.

Про це голова уряду повідомив у Telegram.

“У Рейк'явіку сьогодні розпочинається 4-й саміт глав держав та урядів Ради Європи. З урядовою командою прибули до Ісландії, щоб взяти участь у заході. Заплановано низку зустрічей на полях саміту, а також важливі рішення на підтримку нашої держави”, – зазначив Шмигаль.

Саміт пройде в концертному залі та конференц-центрі "Гарпа", його програма складається з церемонії відкриття, круглих столів на теми, пов'язані з підсумковим документом саміту, робочої вечері, присвяченої Україні, та загальних дискусій, під час яких представники держав виступлять перед учасниками саміту. Очікується, що на відкритті під час відеовключення виступить із промовою президент України Володимир Зеленський.

Основна увага саміту буде приділена війні РФ проти України та досягненню справедливості для жертв російської агресії. Зокрема, основним питанням на порядку денному саміту буде створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, поруч із "підтвердженням важливості основних цінностей Ради Європи".

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про проведення саміту глав держав та урядів Ради Європи 16-17 травня у Рейк'явіку.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи закликала лідерів держав-членів РЄ провести саміт з пріоритетним порядком денним щодо підтримки України та відповідальності Росії за воєнну агресію.