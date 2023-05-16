Укренерго закликало громадян зменшити споживання електроенергії у вечірні години

Доступний обсяг потужності та резервів зменшився через значні ремонти на електростанціях.

Національна енергетична компанія “Укренерго” закликала громадян зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина – зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.

Також повідомляється, що нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. За надійний захист неба дякуємо Повітряним Силам ЗСУ, які знищили всі 18 ракет та девʼять БпЛА ворога.

При цьому у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади "Укренерго" вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго.

Крім того, компанія повідомила, що наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Нагадаємо, минуї доби окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. Це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Зі свого боку Міненерго повідомило, що внаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Вночі українська ППО збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.